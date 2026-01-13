Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK: Cuma namazı saatine ders ve sınav koymayın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cuma namazı saatleriyle çakışan mesai, ders ve sınavlara ilişkin üniversitelere yazı göndererek akademik ve idari personel ile öğrenciler için gerekli kolaylıkların sağlanmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 09:45, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 09:56
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla cuma namazı saatleri ile mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin çakışması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini hatırlattı.

Yazıda, 8 Ocak 2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi anımsatılarak, kamu kurumlarında isteyen personele mesai kaybına neden olmaksızın cuma namazı için izin verileceğinin düzenlendiği vurgulandı. Bu çerçevede YÖK'ün daha önce üniversitelere gönderdiği yazılarda da benzer uyarıların yapıldığı belirtildi.

YÖK, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42'nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Üniversitelerin ders programı, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğu ancak bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı şekilde kullanılamayacağı ifade edildi.

Yazının sonunda, üniversitelerde cuma namazı vakitleriyle çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamaların yeniden değerlendirilmesi ve gerekli idari tedbirlerin alınması istendi.

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarında cuma namazı vakitleri ile çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamalara ilişkin düzenlemelerin, din ve vicdan hürriyetinin fiili kullanımını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini birlikte gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi; söz konusu faaliyetlerin, cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli idari tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim."

YÖK AÇIKLAMASI

