Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Suriye'deki gelişmeler hakkında konuştu. Erdoğan, "Süreci hassasiyetle yönetmeliyiz. Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi.

"Önemli bir kazanım"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep'in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.

"Kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz"

Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız. Bu coğrafyada ilelebet hep birlikte yaşayacağız. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde parlaması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"10 Mart mutabakatı tarihi bir fırsat"

Halep'teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu, mutabakatın hayata geçirilmesinin bölgede istikrarı artıracağını vurguladı.


