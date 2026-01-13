Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Değerli milletvekillerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler ile basınımızın saygıdeğer mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyor, en içten dileklerimi iletiyorum. Bugünkü toplantımızı yakından takip eden tüm vatandaşlarımıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Daha önce de dediğim gibi siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerekir. Doğru zamanda yanlış siyaset ham hayalin peşinde oyalanmaktır. MHP'nin siyaseti doğrudur, mücadelesi doğrudur. İlkeleri, ülküsü doğrudur. Siyasetimiz tutarlı ve dengelidir.

"İçinde bulunduğumuz gemi metruk bir gemi değil"

Vatanseverlik sınavından geçemeyen siyaset gerçek manada siyaset değildir, insanımıza hiçbir hayrı dokunmayacaktır. İçinde bulunduğumuz gemi metruk bir gemi değil, dev dalgalara cesaretle direnen iman ve irade gemisidir.

Doğru neyse onu konuşmalıyız. Eğmeden, bükmeden karşımızdaki meseleleri dürüstçe okumalıyız.

Yapılan araştırmalara göre, ilk insanın 3 milyon yıl önce düşünen ilk insanın 1 milyon yıl önce çağdaş insanın ise 200 bin önce ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu tarihlerin çok daha eskiye dayandığı bilinmektedir. İnsanlık iki sorunu asla çözememiştir. Birincisi birlikte yaşama konusunu diğerini de uluslararası düzen kurma sorunudur. İki temel sorundan biri adaletsizlik diğeri de anlamsızlıktır. Adalete karşı hukuk, anlamsızlığa karşı da sanat bulunmuştur. Yaklaşık 5 milyar insan savaşların odağında, huzursuzluk sarmalındadır.

"Trump'ın söylediği sözler çivisi çıkmış dünyadır"

Uluslararası hukuka ihtiyacım yok." sözleri büyük basiretsizliktir. Trump adımı küresel çeteleşmedir. Devlet mi hukukun ürünü? Trump hukuku çiğnerse suç örgütünden farkı kalmaz. ABD'nin dünyayı ateşe sürüklediği kıyamet senaryolarına refakat ettiği artık inkar edilmeyecek bir gerçektir. Demokrasi artık dünyada hepten kayıp ve yok hükmündedir. Dizginlenemeyen hırslar, insan aklının önüne geçmiştir. Venezuela konusu sadece bir testtir. Şimdi sıra Danimarka Grönland'da. Bir NATO üyesi ülkenin başka bir ülkeye çökme ve işgal planı nasıl olacaktır?

"Herkesi sağ duyuya davet ediyorum"

Petrol, doğal gaz ve değerli madenler çatışmaların hem vasıtası hem motivasyonu haline gelmiştir. Uyarıyorum, herkesi sağ duyuya davet ediyorum. Çok parametreli cepheleşmelerin aynısına birinci ve ikinci dünya savaşları öncesinde tesadüf edilmiştir. Trump zincirleme çılgınlıkları, dünyayı karanlık uçurumun kenarına sürüklemekte.

"ABD'nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir"

İnsanlığın savaşa girmesi, nükleer silahlarla takibinin yapılması halinde olabilecekleri düşünmek bile korkunçtur. Venezuela komplesi yalnızca testtir. Bu şartlar altında NATO'nun bağlayıcılığından bahsetmek akla ve mantığa sığacak mıdır. İstedim, öyle düşündüm, alacağım, yargılayacağım demek, haydi yüreğiniz yetiyor gelin de savaşalım demek değil midir?

Türkiye olarak her ihtimali sıfır hata ile ele almak, yüksek öngörü ile değerlendirmek artık vatan, millet ve bekanın şerefidir. 19. YY'da Osmanlı'ya hasta adam denmişti; bugünün dünyasında gerçek hasta adam ABD'dir. ABD'nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler uzak değildir. Dünya ABD ve İsrail'den müteşekkir değildir. BM üyesi 191 ülke meydanın boş olmadığını göstermelidir.

İran'daki huzursuzluk Türkiye'yi tehdit ediyor

İran'da yaşanan istikrarsızlık, bölgeyle birlikte Türkiye için de ciddi riskler barındırmaktadır. İran'ı zayıflatmayı amaçlayan, örtülü yöntemlerle ülkeyi işlevsiz hale getirmeye çalışan çevrelerin kim olduğu bilinmektedir ve bu tehdit geçmişten fazlasıyla tanıdıktır. Süreç, Gezi Parkı olaylarıyla benzerlikler taşıması açısından dikkatle değerlendirilmelidir.

Bu tablo karşısında yapılması gereken nettir: Bugün, ayrışma değil birlik ve beraberlik içinde hareket etme günüdür.