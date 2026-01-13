Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmek istedi, 13 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Ocak 2026 11:24
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhan Kaynar (52) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Serhan Kaynar, amacının korkutmak olduğunu öne sürerek, "Çiviler paslıydı o nedenle öldürücü değildi. Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Müşteki Tezcan K. ise can güvenliği olmadığını belirterek, "Suçun işlendiği delillerle sabittir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müştekinin aldığı yaranın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek olması nedeniyle, sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

"Artık çok huzurluyum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Tezcan K, "Bir yıldır devam eden mahkememiz bugün sonuçlandı. 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası aldı. Artık çok huzurluyum. Hapisten çıkamayacağını bildiğim için evime huzurla gidebilirim." ifadelerini kullandı.

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre 7 Ekim 2024'te komşusu Tezcan K.'nın (59) evinin kapısına tiner dökerek ateşe vermişti.

Gözaltına alınıp tutuklanan Serhan Kaynar, "bipolar kişilik bozukluğu" raporu doğrultusunda 2 ay sonra tahliye edilmişti. 27 Aralık 2024'te, 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayan Kaynar, komşusu Tezcan K.'yı apartman merdivenlerinde yakalayarak, düzeneğin çivili kısmını göğsüne bastırarak akım vermişti.

Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarılmış, polis tarafından gözaltına alınan Serhan Kaynar tutuklanmıştı. Kaynar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

