Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Zeytinyağı devinde finansal kriz: Konkordato ilan etti!
Meslek lisesi mezunlarına mezun oldukları işin patronu olma fırsatı
Meteoroloji tarih verdi: Kış soğukları ülkeyi terk ediyor!
Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda
TDV 2025'te 50 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı!
3 polisin şehit olduğu karakol saldırısında istenen cezalar belli oldu
Kurşundan kaçtı, çamura yenildi: 'Kedi canlı' Mehmet 13'üncü kez sedyede

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, başına gelen talihsizlikler nedeniyle ilçe sakinleri tarafından "kedi canlı" lakabıyla anılan 47 yaşındaki Mehmet Övet, trafik kazası, yüksekten düşme ve kurşunlanma gibi badirelerin ardından bu kez doğa yürüyüşünde çamura yenik düştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 12:11, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 12:20
Marmaris'te yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet, Karaca Mahallesi mevkisinde 7 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüş sırasında zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düşen Övet, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Övet'in bacağında kırık tespit edildi.

Ameliyata alınan Övet'in tedavisinin ortopedi servisinde sürdüğü öğrenildi.

"Annem 'senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyor"

Mehmet Övet, hastanede yaptığı açıklamada, 7 yaşından bu yana başından irili ufaklı çok sayıda kaza geçtiğini söyledi.

Bugüne kadar yüksekten düşme, trafik kazası ve silahla yaralanma dahil 13'ten fazla tehlike atlattığını belirten Övet, bu olaylar nedeniyle yüzde 65 engelli kaldığını ifade etti.

Son yaşadığı olayı anlatan Övet, "Yürüyüş esnasında bastığım yer çamurlu ve kaygandı. Ayağım kayınca başımı taşa çarpmamak için hamle yaptım, o sırada bacağım kırıldı. Olduğum yere yığıldım." dedi.

Yaşadıklarını "kader" olarak değerlendiren ve duruma alıştığını dile getiren Övet, şunları kaydetti:

"Artık 'yazılmış' diyorum. Bu acıyı da yaşayacakmışım. Annem, 'Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim' diyerek sitem ediyor. Yakınlarım da duruma şaşırıyor. Ameliyatım başarılı geçti, Ortopedi Uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve ekibine teşekkür ediyorum."

Övet'i hastanede ziyaret eden arkadaşı Ali Gündoğan da arkadaşının başına gelenlerin üzücü olduğunu belirterek, "13 kaza atlatmak gerçekten zor. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. Hastane yönetimi ve doktorlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

