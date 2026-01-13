Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Dilekçede, gerçekleşen haksız fiil sebebiyle davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesine karar verilmesi istenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Mart 2025'te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı belirtiliyor.

Kararını açıklayan hakim, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 150 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.

Hakim, önceki duruşmalarda davanın sözlü olarak yapılacağı yönünde ara karar bulunduğunu ve tarafların gelmemesi durumunda davayı karara bağlayacağının bildirildiğini kaydetti.

Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun, davaya konu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kamu kurumlarını açık olarak hedef aldığını belirterek, karşı tarafın iddialarını ispatlayacak nitelikte delil sunmadığını kaydetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net