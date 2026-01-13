Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 16 azaldı
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
'İmza karşılığı elden maddi destek veriliyor' iddialarına DMM'den açıklama
Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Casperlar'a sosyal medya operasyonu: 58 tutuklama

Casperlar suç örgütü adına propaganda yapıldığı iddiasıyla 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'ın sözde liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 117 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

Suç örgütünün sosyal medya üzerinden propagandası yapıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

58 TUTUKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleşen operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı.

Çete üyelerinden 58'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI HÜCRE EVLERİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin hücre evlerine yerleştirdikleri çocuk yaştakileri "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "yağma" ve "tehdit" eylemlerinde kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyada örgüt propagandası yapan, lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalışan şüpheliler de var.

"Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Şüphelilere "kasten yaralama", "kasten öldürme", "kasten yangın çıkarma" gibi birçok farklı suçlama yöneltiliyor.

