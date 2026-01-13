Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cari açığa verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında yıllık cari açığın 23,2 milyar dolar gerçekleştiğini söyledi.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 14:49, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 14:50
Dış ticareti dengelemek için çalışmalar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden cari açığa ilişkin açıklama yaptı.

Cari açığın sebeplerine dair bilgi de veren Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"KASIM AYINDA 23,3 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişi nedeniyle altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma belirleyici oldu.

2025 yılında, küresel ticaretteki zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performans, cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladı.

"CARİ GELİRİN MİLLİ GELİRE ORANININ SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYELERDE KALMASINI BEKLİYORUZ"

Sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin yanı sıra, düşük enerji fiyatları, avro/dolar paritesindeki destekleyici görünüm ve attığımız yapısal adımlar sayesinde 2026 yılında da cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz.


