ATM'ye para ikmali yapan banka aracını soydular

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6116 Sokak üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir güvenlik şirketine ait 34 PB 1367 plakalı para nakil aracı, bölgedeki bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapmak üzere olay yerine geldi. Araçta görevli güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37) ATM içerisinde işlem yaptığı sırada, arkalarından gelen silahlı 3 şüpheli görevlilere silah doğrulttu. Silahlı soyguncular, güvenlik görevlileri C.M. ve R.A.'yı ellerinden plastik kelepçeyle bağlayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, güvenlik görevlisi R.A.'ya ait tabancayı ve cep telefonlarını gasp etti. Ardından harekete geçen soyguncular, ATM içerisindeki paralar ile nakil aracında bulunan yaklaşık 25-30 torba içerisindeki yaklaşık 30 milyon TL nakit parayı alarak araca yükledi.

Soyguncular aranıyor

Milyonluk vurgunu gerçekleştiren 3 şüpheli, olay yerinde beklettikleri ön tarafında 35 CU 836 plakası bulunan beyaz renkli hafif ticari araca binerek Yeni Tepe mevkisinden otoyol istikametine doğru kaçtı. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak araçta ve çevrede parmak izi incelemesi yaptı. Elleri kelepçeli halde bulunan ve darp edildikleri öne sürülen güvenlik görevlileri, ilk ifadelerinde olayın şokunu yaşadıklarını belirtti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve çevredeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemeleri sonucunda, olaya karışan şüphelilerden birinin F.M. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kimliği belirlenen F.M. ve yanındaki diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.