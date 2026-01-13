Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da otelde düzenlenen 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (EDU-CARE 2) kapanış törenine katıldı. Programda ayrıca, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vilcinskas, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, milletvekilleri ve davetliler yer aldı.

Bakan Işıkhan, CHP milletvekillerinin, emekli aylıklarının artırılması talebiyle TBMM'de gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin, "Biz ülkemizde kadınlar için, gençler için, tüm vatandaşlarımız için uzun vadeli politikalar yürütürken, maalesef bazıları da şovdan başka bir şey üretmiyorlar. Bu kişiler maalesef, tamamen şov ve popülizm organizasyonuna dönüşen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileridir. Yüce Meclis'te yine siyasi şov amaçlı yaptıkları sözüm ona nöbetten bahsediyorum. Bunlar işçi derler, emekçi derler, bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri işçilerimizin alın terini, hak ettiği ücretini ödemez. Emekli derler, gidip Meclis'te güya emekliler için nöbet tutarlar ama SGK'ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ya en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun. Bugünkü zihniyet geçmişte emeklilerimizin aylıklarını ödemekte zorlanan bir zihniyettir. Bunlar için herkes; siyaset için kullanılabilecek, üzerinden prim yapılabilecek, popülizm yapılabilecek, kandırılabilecek birer araçtır. Gerçekten emeklilerimiz de, işçilerimiz de, gençlerimiz de, kadınlar da bunların umurunda değildir" dedi.

'MEVKİDAŞLARI BİLE 5 DAKİKA RANDEVU VERMİYOR'

Emeklileri hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Şov için Meclis'te nöbet tutacaklarına yerel seçimlerde emeklilerimize yönelik verdikleri vaatlerin nöbetini tutsunlar. Bunun hesabını aziz milletimize versinler. Çıksınlar verdikleri vaatlerle kandırdıkları vatandaşlarımızdan özür dilesinler, yolsuzlukların hesabını sorsunlar ve bunların hesabını versinler. Bizler 2002'den bugüne SGK'yı nasıl bunların getirdiği batma noktasından bugünlere getirdiysek, bundan sonra daha da güçlendirip emeklilerimizin refah artışını devam ettireceğiz. Emeklilerimizle, emektarlarımızla ve emekçilerimizle aramıza giremezler. Biz dün neysek, bugün de oyuz, yarın da o olacağız. CHP'de ne yazık ki dün neyse bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun kurulan her masada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin çıkarları gündeme geliyor. Avrupa'daki kendi mevkidaşları bile bunları ciddiye alıp 5 dakika randevu dahi vermiyor. İşte tam da bu yüzden kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun. Bugün dünyada sözü dinlenen, ekonomisi güçlü, masada ağırlığı olan, krizleri yöneten bir Türkiye varsa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın satranç ustalığıyla yürüttüğü kararlı ve dirayetli siyasetin sonucudur. Biz AK Parti olarak, emeklilerimizi hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık, yapmayız. Dün nasıl emeklilerimizin yanında olduysak, bugün de yarın da aynı duruşla, aynı samimiyetle onların refahını artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'EDU-CARE SADECE BİR MALİ DESTEK PAKETİ DEĞİL'

Ardından EDU-CARE projesine değinen Bakan Işıkhan, bugüne kadar, özellikle kadınların çalışma yaşamı ile aile hayatı arasında yaşadığı ikilemi ortadan kaldırmak için birçok projeyi ve kolaylaştırıcı düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Bu anlamda, başarıyla uyguladığımız ve bugün itibarıyla kapanışını gerçekleştirdiğimiz EDU-CARE projesi, bu tedbirlerimizin somut bir örneği olmuştur. EDU-CARE sadece bir mali destek paketi değil, aynı zamanda çalışan anneleri rahatlatan bir istihdam stratejisidir. Bu sayede, temel bakım hizmetlerinden yararlanmayı bir lüks olmaktan çıkarıp, çalışma hayatının olağan bir parçası haline getirilmesi için önemli bir adım atmış olduk. Bir yandan, istihdamdan kopma riskiyle yüzleşen annelerimize sağladığımız finansal destekle, onlara iş gücü piyasasında kalmaları için güçlü bir destek vermiş olduk. Diğer taraftan ise çocuk bakım hizmetlerini kayıt dışılığın gölgesinden kurtararak bu değerli mesleği, standardı ve sosyal güvencesi olan, profesyonel bir meslek statüsüne kavuşturmayı hedefledik. Yaklaşık 2 sene önce, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin katılımıyla başlattığımız 'İş-Pozitif' kadın istihdam programıyla bugüne kadar 1 milyon 800 binden fazla kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. Tüm bu desteklerle hedefimiz, Kalkınma Planımızda ortaya koyduğumuz kadın iş gücüne katılım oranını 2028 yılına kadar yüzde 40,1 seviyesine taşıma ve kayıt dışı istihdamı yüzde 23,4'e düşürmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve proje yöneticileri tarafından, projeden faydalanan kadın çalışanlara plaket takdim edildi.

'3 BİN 542 EĞİTİMLİ BAKICI PROJEMİZDEN FAYDALANDI'

Öte yandan, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Kadınların istihdam imkanlarını geliştirmek ve aile kurumumuzun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için yenilikçi adımlarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz EDU-CARE 2 başarıyla tamamlandı. Aylık 510 avroya kadar mali destek ile 23 ay boyunca toplamda 15,2 milyon avro kaynak sağladık. 3 bin 90 anne, 3 bin 542 eğitimli bakıcı, 3 bin 90 çocuk projemizden faydalandı" dedi.