Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li Feti Yıldız'dan 'kayyum' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Kayyum uygulaması bir zorunluluk hali değilse yöneticilerin belediye meclisinde seçilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haber Giriş : 13 Ocak 2026 15:53, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 15:53
MHP'li Feti Yıldız'dan 'kayyum' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen grup koordinatörleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Raporun sonuna geldiklerini ifade eden Yıldız, "Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Sonra müşterek rapor çıkar. Başlıklar tespit edildi. Sayısının pek bir önemi yok. Konuşurken azalır çoğalır. Görüşmeler sonrası gelişmelere bağlı olarak başlıklar değişir" ifadelerini kullandı.

"Kayyum uygulaması bir zorunluluk hali değilse yöneticilerin belediye meclisinde seçilmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz"

Ortak raporda kayyum uygulamaları ile ilgili bir maddenin olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Yıldız, "Bazı partiler kayyum meselesinin ana raporunda dile getirmişti.

CHP'nin sunduğu raporda kayyum meselesi ile ilgili bir husus yoktu. Ama bu demek değil ki kayyum meselesinde bir düşüncesi olmasın. Bize göre kayyum bazen şart olur. İşlenen suça göre şart olur. Eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk hali değilse bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticilerin bağlı olduğu belediye meclisinde seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun diye düşünüyoruz. Kayyum uygulamaları tedbirdir. Davanın başından sonuna kadar uygulanıyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Genel Başkanımızın 'İki Ahmet' diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in duruşmaları davalarının seyri içinde bulunduğumuz atmosfer ve komisyonumuzun amacı ile birleştirildiği zaman aslında çok taşkın ve amacını da aşmış bir uygulama olduğu da görülür. Ahmet Özer ve Ahmet Türk'ün göreve iadesi için bizce bir sıkıntı yok" dedi.

"Umut hakkı bizim raporunuzda var"

"Umut Hakkı"nın partisinin raporunda var olduğunu dile getiren Yıldız, "Ancak ortak raporda var mı yok mu bilmiyoruz. Konuşma sonrası çıkar" diye konuştu.

Yıldız açıklamasının sonunda, "Yeniden infaz yasası kanunu çıkarılsın diyorum, sıfırdan diyorum. Anlaşılsın diye sıfırdan diyorum bunu bazı arkadaşlar yanlış anlatıyor. Sanki bunu 12. Yargı Paketi içerisinde infaz maddesi var gibi anlatıyorlar biraz daha dikkatli olsalar sevinirim" ifadelerini kullandı.

