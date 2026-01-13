Türk üniversiteleri yeşil kampüste zirvede

Yükseköğretim Kurulunun enerji verimliliğini artırmak, çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırmak ve üniversitelerde sürdürülebilir kampüs anlayışını güçlendirmek amacıyla başlattığı "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi", uluslararası alanda önemli bir karşılık buldu. Proje kapsamında teşvik edilen üniversitelerin dünya sıralamalarında elde ettiği başarı, kamuoyunda takdirle karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Güzel bir haberi paylaşmak istiyorum" diyen Çelik, yeşil kampüs projelerinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin yeşil üniversite endeksine göre dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz, sürdürülebilir iklim dostu kampüs projeleri çerçevesinde üniversiteler teşvik ediliyor. Bu çerçevede yeşil üniversite endeksine göre Türkiye 139 üniversite ile dünyada ikinci oldu, Avrupa'da da zirveye ulaştı. Bu son derece önemli. Hem enerji verimliliği açısından hem doğa dostu kampüslerin yaygınlaşması bakımından büyük bir başarıdır."

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve ekibinin yanı sıra, üniversite yöneticilerini ve öğrencilere özel bir parantez açarak, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarında gösterdikleri katkılardan dolayı tebrik etti.

Öte yandan, dünyanın en saygın yeşil üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan UI GreenMetric tarafından açıklanan 2025 Yeşil Üniversite Endeksi sonuçları da bu başarıyı tescilledi. Kampüs altyapısı, enerji kullanımı, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım politikaları ve çevre temalı eğitim faaliyetleri gibi başlıklarda yapılan değerlendirmede, 105 ülkeden 1745 yükseköğretim kurumu sıralamaya alındı.

Bu kapsamda Türkiye, 139 üniversitesiyle Avrupa'da sıralamaya en fazla üniversite sokan ülke olurken, dünya genelinde ise ikinci sıraya yerleşti. Elde edilen sonuçlar, Türk yükseköğretim sisteminin çevre bilinci ve yeşil dönüşüm hedeflerinde geldiği noktayı ortaya koydu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sürdürülebilirlikte ve yeşil dönüşümde küresel rekabette en önlerdeyiz" ifadelerini kullanarak, üniversitelerin bu alandaki performansının artarak devam edeceğini vurguladı.



