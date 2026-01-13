Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor

Türkiye'nin ilk rüzgar santrallerinden olan Alaçatı RES, dev bir dönüşüme imza atıyor. Ömrünü tamamlayan 12 eski türbinin yerini, EÜAŞ ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen %80 yerlilik oranına sahip yüksek performanslı 2 dev türbin alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 16:17
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yerlileştirme hamlesi kapsamında yürütülen projede sona gelindi. Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) çerçevesinde geliştirilen yerli rüzgar türbinleri, bu yılın ilk çeyreğinde elektrik üretimine başlayarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına dev bir katkı sunacak.

12 Türbinin Yerini 2 Yerli Dev Alıyor

1998 yılında işletmeye alınan ve toplam kurulu gücü 7,2 megavat olan Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeki (RES) eski teknoloji türbinler emekliye ayrılıyor. Eski türbinlerin verimsizleşmesi ve yedek parça sıkıntıları nedeniyle başlatılan projede, yerlerine her biri 4,3 megavat gücünde olan 2 yeni yerli türbin kuruldu.

Bu değişimle birlikte, türbin sayısı azalmasına rağmen toplam kapasite 8,6 megavat seviyesine yükselerek enerji verimliliğinde büyük bir artış sağlanacak.

%80 Yerlilik Oranıyla Mühendislik Başarısı

ASELSAN ve EÜAŞ iş birliğiyle tasarlanan türbinler, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor:

  • Kule Yüksekliği: 100 Metre
  • Rotor Çapı: 136 Metre
  • Yerlilik Oranı: %80
  • Yerli Üretilen Parçalar: Kanat, kule, jeneratör, güç dönüştürücüsü, dişli kutusu, rotor şaftı ve yardımcı sistemler.

2035 Hedefi: 120 Bin Megavat

Türkiye, 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde toplam 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu stratejik hedef doğrultusunda rüzgar türbini ekosistemi de hızla büyüyor. Şu an itibarıyla:

  • Sektördeki tedarikçi sayısı 500'e yaklaştı.
  • Yerli aksam desteğiyle genel yerlilik oranı %65 seviyelerine ulaştı.
  • Oluşturulan bu dev ekosistem, 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlıyor.

Üretim Ne Zaman Başlıyor?

Montaj çalışmaları tamamlanan ilk türbinin ardından, sistemlerin bu yılın ilk çeyreğinde tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor. Bu proje, hem kamu-sanayi iş birliğinin en somut örneği hem de Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri ihraç etme vizyonunun kritik bir basamağı olarak görülüyor.

