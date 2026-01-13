Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayıp Mihriban'dan acı haber: 10 gün boyunca işkence görmüş!

İzmir Bornova'da 29 Aralık'tan beri kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden Fatih İnan, genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf edip cansız bedenini gömdüğü yeri gösterdi. Mihriban Yılmaz'ın 10 gün boyunca alıkonulduğu ve bu süreçte ağır işkenceye maruz kaldığı iddia edilirken, cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 16:26, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 16:27
Yazdır
İzmir'in Bornova ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan 25 yaşındaki genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boğularak öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü belirlenen genç kızın cinayet zanlısı tutuklanırken, genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 Aralık 2025 tarihinde, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahsın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın cinayet olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada talihsiz kızın cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Son anları kamerada

Öte yandan olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. Genç kızın 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi. Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü öne sürüldü. Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

