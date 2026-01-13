MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor

Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Adana'da okul önünde öğretmene yumruk atıp ateş etti
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Yılmaz'dan cari açık değerlendirmesi: Dış finansman ihtiyacı azalıyor
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
Ünlü isimlere 'uyuşturucu'dan gözaltı
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
MEB'den dolu dolu yarıyıl tatili içerikleri
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Bahçeli: ABD'nin 50 parçaya ayrıldığı günler uzak değil
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Taşınmaz satışlarında 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu olacak
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Erdoğan: Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
Havelsan'dan 'sinyal yaymayan' görünmez göz
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
SSK ve Bağkur emeklileri Meclis yolunda unutuldu
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Motorine zam geldi. Gece yarısı fiyatlar güncellendi
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Bakan Uraloğlu: 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
Huzur bozan vekile maaş kesme cezası!
En düşük emekli aylığına yeni formül
En düşük emekli aylığına yeni formül
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
'Karne notlarına değil gösterilen çabaya bakın'
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Metroda 'Matmazel'i döverek katledenler işten atıldı
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Okulların yarın için tatil edildiği iller!
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
Otomotivde tarihi rekor: İşte otomotivin ihracat şampiyonu illeri
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
TCDD Genel Müdürü açıkladı: Demir yollarında 2026 'hasat yılı' olacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında iki ilde daha kuralar çekildi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemelerinin, kurum iş yerleri, resmi internet sitesi, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 16:58, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 17:01
Yazdır
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ, geniş ve güçlü hizmet ağı ile sunduğu dijital çözümlerle vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

PTT AŞ tarafından sağlanan bu hizmetler kapsamında vatandaşlar, MTV ödemelerini de güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor.

2026 yılına ait MTV'nin birinci taksidi için son ödeme tarihi 2 Şubat olarak belirlenirken, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yürütülen işbirliği doğrultusunda tahsilat işlemleri, cari yıla ait vergi tarifeleri ile verginin alınmasına esas taşıt bilgileri (model yılı, marka, tip, motor silindir hacmi, net ağırlık) dikkate alınarak yapılıyor.

Vatandaşlar, MTV'sini çevrim içi olarak PttBank mobil uygulaması ve PTT resmi internet sitesi üzerinden de hızlı şekilde ödeyebiliyor. Ayrıca Türkiye genelindeki PTT iş yerleri ile PttMatikler aracılığıyla MTV ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.

PTT AŞ, vatandaşların MTV ödemelerini çevrim içi kanallar üzerinden 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve pratik şekilde yapmalarına imkan tanırken, PttMatikler aracılığıyla da sıra beklemeden ödeme imkanı bulunuyor.

Ülkenin dört bir yanına hizmet sunan PTT AŞ, hiçbir banka şubesinin bulunmadığı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere vatandaşlara işlem kolaylığı sağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber