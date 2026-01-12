Savunma Sanayisinde yapay zekadan kuantuma 14 yeni proje
Sendika, Dernek ve Diğer STK

DMS Genel Kurulu'nda Tuncay Cengiz Güven Tazeledi: Hedef Genel Yetki!

Ankara'da gerçekleştirilen Devlet Memurları Sendikası (DMS) Olağan Genel Kurulu'nda Tuncay Cengiz yeniden Genel Başkan seçildi. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla yola devam edeceklerini belirten Cengiz, genel yetki hedefiyle sendikal mücadelede yeni bir dönemin işaretini verdi.

Haber Giriş : 12 Ocak 2026 17:28, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 17:29
DMS Genel Kurulu'nda Tuncay Cengiz Güven Tazeledi: Hedef Genel Yetki!

Sivil Memurlar Enerji Sendikası (SİMESEN) ve Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN)'in birleşmesiyle doğan, 23 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin 17. büyük sendikası olan Devlet Memurları Sendikası (DMS), 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde tarihi bir genel kurula imza attı. Ankara'da düzenlenen ve adeta bir demokrasi şölenine sahne olan kongrede, mevcut başkan Tuncay Cengiz delegelerin büyük desteğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi.

Osman Kaya: "Memurun Onurlu Mücadelesi Şahlanıyor"

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, memur haklarının masada savunulması gerektiğine dikkat çekti. Memurların yıllardır hak kayıpları yaşadığını vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Memurumuzun haklarının erimesine, masada boynu bükük bırakılmasına artık müsaade etmeyeceğiz. Kimseden icazet almayan onurlu sendikacılık anlayışı, Devlet Memurları Konfederasyonu ile yeniden şahlanıyor. Biz sadece büyümüyoruz; bir sel gibi gümbür gümbür geliyoruz!"

Tuncay Cengiz: "Hedefimiz Masaya Yumruğumuzu Vurmak"

Yeniden Genel Başkan seçilerek güven tazeleyen Tuncay Cengiz, teşekkür konuşmasında sendikanın yeni dönem stratejisini açıkladı. DMS'nin sadece bir rakamdan ibaret olmadığını belirten Cengiz, yönetim felsefelerinin merkezine memur refahını koyduklarını söyledi.

Cengiz, konuşmasında şunları kaydetti: "Yolumuz bir haysiyet mücadelesidir. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz. Hedefimiz net: Genel yetkiyi alarak memurun gerçek sesini o masaya yumruk gibi vuracağız. Devleti yaşatmak için önce memurun emeğinin karşılığını savunacağız."

DMS'nin Yeni Yönetim Kadrosu Belli Oldu

Genel kurul sonucunda Devlet Memurları Sendikası'nın önümüzdeki dönemde görev yapacak yönetim kadrosu şu isimlerden oluştu:

  • Genel Başkan: Tuncay Cengiz
  • Genel Sekreter: Ahmet Sağlam
  • Genel Başkan Yardımcıları: Kemal Duman, İbrahim Gümüş, Berrin Altuntaş, Vecdi Yanbaz ve Ferit Bingöl.

Ankara'dan yükselen bu kararlı ses, sendikal dünyada dengelerin DMS lehine değişeceğinin en güçlü sinyali olarak değerlendiriliyor.

