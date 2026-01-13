ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörülerini pozitif yönde güncelledi. Haziran ayında %3,6 olarak açıklanan 2026 büyüme tahmini %3,7'ye, 2027 tahmini ise %4,4'e çıkarıldı. Raporda Türkiye'deki büyümenin ana motorları olarak güçlü iç talep, inşaat yatırımları ve reel ücretlerin desteklediği özel tüketim işaret edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 18:50, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 19:15
Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltti.

Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun ocak sayısını yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin devam eden ticaret gerilimleri ve politika belirsizliğine rağmen beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Küresel ekonomik büyümenin gelecek iki yıl boyunca genel olarak istikrarlı kalmasının beklendiğine işaret edilen raporda, 2025'te yüzde 2,7 olduğu tahmin edilen büyümenin 2026'da yüzde 2,6'ya gerilemesinin ardından 2027'de yüzde 2,7'ye çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 2,6 büyümesini öngörmüştü.

Küresel ekonomideki direncin özellikle 2026 yılı tahminindeki yukarı yönlü revizyonun yaklaşık üçte ikisini oluşturan ABD'deki beklentilerin üzerindeki büyümeyi yansıttığı belirtilen raporda, buna rağmen bu tahminlerin geçerli olması halinde 2020'lerin 1960'lardan bu yana küresel büyümenin en zayıf on yılı olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

Raporda, küresel enflasyonun ise iş gücü piyasalarındaki zayıflama ve enerji fiyatlarının düşmesiyle 2026'da yüzde 2,6'ya gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

- ABD ve Avro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

Ülkelerin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 1,6'dan yüzde 2,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıla ilişkin tahminin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu belirtildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye yükseltildiği kaydedildi.

Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinde de yukarı yönlü revizyona gidilen raporda, ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,4'e ve gelecek yıl için yüzde 3,9'dan yüzde 4,2'ye çıkarıldığı aktarıldı.

- Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri yükseltildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası haziran ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye'deki ekonomik faaliyetin, sağlam iç talep, özellikle güçlü inşaat yatırımları ve yıl boyunca uygulanan parasal gevşemeyle desteklendiği aktarıldı.

Ülkede özel tüketimin, devam eden kademeli dezenflasyon ortamında artan reel ücretlerin desteğiyle büyümesinin tahmin edildiği belirtilen raporda, cari işlemler açığının genişlemesi beklenirken mali açığın ise esas olarak depremle ilgili yeniden inşa harcamalarındaki azalmayı yansıtacak şekilde daralmasının öngörüldüğü ifade edildi.

