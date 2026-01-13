Eğitime kar engeli: Hangi illerde okullar yarın tatil edildi?
Çanakkale'de milyonluk vurgun yapan kuyumcuda inceleme

Çanakkale'de müşterilerinden aldığı altın-paraları geri ödeyememesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest kalan ve daha sonra kayıplara karışan kuyumcu ve oğlunun dükkanında bilirkişi inceleme yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 21:14, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 21:16
Çanakkale'de milyonluk vurgun yapan kuyumcuda inceleme

Olay, 31 Aralık 2025 günü Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Turan Kuyumculuk sahibi H.T. (56) ve oğlu M.T. (30), müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı. 31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı. Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı. Polisler H.T. ve oğlu M.T.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İddiaya göre, şahıslara yaklaşık bir haftadır ulaşamayan mağdurlar, savcılığa giderek kuyumcudan şikayetçi oldu.

Öte yandan polis ekipleri akşam saatlerinde H.T.'nin sahip olduğu kuyumcu dükkanına bilirkişi ekipleri ile geldi. Kuyumcuda bilirkişi eşliğinde inceleme gerçekleştirildi.

