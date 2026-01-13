TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!

- Genel Kurulun gündemi belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, TBMM Genel Kurulunun gündeminin üçüncü sırasına, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi alındı.

Genel Kurul, bu ay ve şubat ayında kanun tekliflerini görüşmeye devam edecek.

Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün, yarın ve perşembe günü devam edecek Genel Kurul, bu günlerde teklif görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 16 Ocak Cuma günü de çalışacak.

Genel Kurulda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine 20 Ocak Salı günü başlanacak.

