80 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. (30) ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.S. (37) gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

