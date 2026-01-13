Kupada tesis krizi: Galatasaraylı futbolcular spor salonunda giyindi

30 ilde eğitime kar engeli: İşte okulların tatil edildiği iller
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Fethiyespor - Galatasaray mücadelesi, sahadaki oyunun önüne geçen tesis skandallarına sahne oldu. Stadın fiziki yetersizliği nedeniyle sarı-kırmızılı dev ekip, soyunma odası olarak yan binadaki spor salonunu kullanmak zorunda kaldı. Elektrikli ısıtıcılarla ısıtılmaya çalışılan salonda futbolcuların kadınlar tuvaleti ve duşlarını kullanması sosyal medyada tepki çekerken, biletleri 20 bin TL'ye kadar alıcı bulan maçın basın toplantısı ise binanın giriş holünde yapılabildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ocak 2026 23:58, Son Güncelleme : 13 Ocak 2026 23:58
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fethiyespor - Galatasaray maçının oynandığı Fethiye İlçe Stadı'nın zemini mücadele öncesinde ve esnasında tartışma konusu olurken, konuk sarı-kırmızılı ekip stattaki imkansızlık nedeniyle spor salonunu soyunma odası olarak kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'a kupa eşleşmesi için Fethiye İlçe Stadı'nın bitişiğindeki Gençlik Merkezi'nin spor salonu tahsis edildi. Soyunma odasına çevrilen salona elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Galatasaraylı futbolcular tesiste kadın tuvaletlerini ve duşlarını kullanmak zorunda kaldı. Maç sonu basın toplantısı da yine Fethiye Gençlik Merkezi'ndeki giriş holünde yapıldı. Maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurulan statta saha kenarına portatif basın tribünü de yapıldı. Fethiyespor - Galatasaray maçının biletleri 5-20 bin TL arası satılmıştı.

