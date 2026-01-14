Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor

Gram altın sabah saatleri itibarıyla 6.412 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın da güne 4.620 dolar düzeyinde başladı. Sarı metal, yeniden zirve seviyelere yaklaşırken Kapalıçarşı'da gram altın sabah saatlerinde 6.500 TL ile en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalardaki bu hareketlilik, fiyat beklentilerinin de revize edilmesine yol açtı. Citigroup'un son analizinde, ons altının mart ayına kadar 5.000 dolar seviyesine yükselebileceği öngörüldü.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.