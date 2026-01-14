Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Emekliye Zam, İkramiye ve Yeni Destekler Meclis'te Görüşülüyor

Emekli maaşlarına yapılan zam, vatandaşlık maaşı sistemi ve bayram ikramiyesi artışı Meclis'te görüşülüyor. Kimler faydalanacak, detaylar burada.

14 Ocak 2026
2025 yılında en düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme kapsamında, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış öngörülüyor. 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık, 2026 yılı için yüzde 18,6 oranında artırılarak 20.000 TL'ye yükseltilecek. Bu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmekte olup, teklifin yasalaşması halinde yürürlüğe girecek. Ayrıca, kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen yeni gelir destek sistemiyle emeklilerin gelirlerinde ek artış sağlanması hedefleniyor. Bayram ikramiyelerinde de artış gündemde olup, yeni rakamların belirlenmesi bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan teklifle, en düşük emekli maaşı 20.000 TL'ye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkanları doğrultusunda artırın" talimatı doğrultusunda yapılan bu düzenleme ile, 2026 Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 20.000 TL olarak uygulanacak.

Düzenlemeden Kimler Faydalanacak?

Yeni düzenleme, emekli maaşı yüzde 12,19 zamla 20.000 TL'ye ulaşmayan ve 17.827 TL'den daha az kök maaşı olan emeklileri kapsayacak.

Vatandaşlık Maaşı ve Gelir Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlayacak ve daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılacak. Bu sistem kapsamında, yaşlı nüfusun gereksinimlerine göre yardım sağlanacak ve en düşük emekli maaşı alanların durumu da değerlendirilecek.

Vatandaşlık Maaşı Tutarı

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Bu rakam asgari ücret veya başka bir tutar olabilir. Geliri bu eşik değerin altında olan ailelere, aradaki fark kadar destek sağlanacak.

Bayram İkramiyesi Artışı

  • Bayram ikramiyeleri, ilk kez 2018 yılında ödenmeye başlandı.
  • Kulislerde, ikramiyenin 1.000 TL veya 1.500 TL artışla 5.000 TL ile 5.500 TL arasında olabileceği konuşuluyor.
  • 5.000 TL'lik ikramiye tutarının ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

Düzenlemenin Yasalaşma Süreci

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Teklifin kabul edilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.


