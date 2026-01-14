Mersin Limanı'nda yüz binlerce sentetik hap ele geçirildi

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler suç ve suçlularla mücadele kapsamında hassas, titiz ve takipli çalışmalar yürüttü.

Bu çalışmalar neticesinde yurt dışından Mersin Limanı'na gelen ve buradan tekrar yurt dışına gönderilmesi planlanan, geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik eczacı ürünü hap ele geçirildi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.



