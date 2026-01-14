Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Eski başbakan Tansu Çiller Erciyes'te görüntülendi

Tatil için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 08:04, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 08:06
Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek merkez olan Erciyes, kış sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin incisi ve kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan eski başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Başkan Büyükkılıç, Çiller'e Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında bilgi verdi. Erciyes'in yalnızca kış aylarında değil, 12 ay boyunca turizme hizmet eden bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yurt içinden ve yurt dışından birçok spor kulübünün Kayseri'yi tercih ettiğini vurguladı.

"ERCİYES GURURUMUZ"

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in Kayseri'nin vitrini olduğunu belirterek, "Şehrimizde sizleri görmek bizim için gurur. Erciyes; mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri'nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz" ifadelerini kullandı. Eski Başbakan Tansu Çiller ise Kayseri'ye duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunuyum hem de çok mutlu olduğumu belirtiyim. Burasının güzel karları başka yerde yok, tesislerde çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı" dedi.

TURİSTLERLE BULUŞTU, MEMNUNİYETLERİ DİNLEDİ

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle de bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlar, tesislerden ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti Başkan Büyükkılıç'a iletti.

KAYAK ÖĞRETMENLERİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Ziyaret kapsamında Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği (KAYBEDER) Başkanı Numan Değirmenci, Erciyes kış turizmine, kayak öğretmenlerine ve derneğe verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Büyükkılıç ise, "Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Buralar sizlerle daha güzel ve anlamlı" diyerek teşekkür etti.

