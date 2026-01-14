Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Sosyal medyada trafik kurallarını anlattığı videolarla tanınan ve daha önce maaş kesintisi cezası verilen polis memuru Serkan Durmuş hakkında 4. kez soruşturma başlatıldı. Durmuş hakkında 12 ayrı şikayetin yapıldığı da belirtildi.
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 08:12, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 08:38
Sosyal medyada trafik kurallarını anlatan videolarıyla bilinen polis memuru Serkan Durmuş, hakkında uygulanan disiplin cezalarına rağmen video çekerek sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor.
Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği Durmuş için maaşından kesinti uygulanması cezası verildi.Mevzuat gereğince bu durumda cezanın karşılığı olarak maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği öğrenildi.
4. KEZ SORUŞTURMA AÇILDI
Ancak bu cezaya rağmen Durmuş, video çekmeye ve yayınlamaya devam etti. Durmuş'un sosyal medyada video paylaşmaya devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.