Ankara'da seyir halindeki araçta yangın
Ankara'nın Akyurt ilçesinde trafikte seyreden bir otomobilde çıkan yangında araç, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 09:00, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 09:01
Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarında Ankara istikametinde seyir halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.