Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!

İstanbul'a beklenen kar yağışı için uzman isim Okan Bozyurt açıklamalarda bulundu. Bozyurt, "Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 09:29, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 10:00
Yazdır
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!

Ocak ayının ortasına yaklaşılırken kar yağışı ihtimali yeniden gündemde. Meteoroloji uzmanlarının özellikle İstanbul için verdiği kar uyarıları yakından takip edilirken, kentte beklenen yoğun yağış henüz görülmedi. İstanbul'da pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmesine rağmen kar, sadece bazı ilçelerde kısa süreli ve yer yer etkili oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Okan Bozyurt, hava durumuna ilişkin son tahminlerini TRT Haber ekranlarında paylaştı. Daha önce yaptığı açıklamalarda esas kar yağışının şubat ve mart aylarında etkisini göstereceğini belirten Bozyurt, yeni değerlendirmesinde de aynı görüşünü sürdürdü.

Bozyurt'un hava durumu değerlendirmeleri şu şekilde:

ŞUBAT VE MART AYINI BEKLEYİN!

Ben daha önceki yayında İstanbul'da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul'da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım.

Öyle ki İstanbul'un yüksek kesimlerinde bir kar geçişleri görülecek ama alçak alçak kesimlerinde öyle çok korkutucu bir kar birikimi olmayacak diye de eklemiştim.

YENİ DALGA 18 OCAK'TA GELİYOR

Bozyurt, kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini, ardından sistemin hızlı şekilde Türkiye'yi terk edeceğini belirtti. Ancak 18 Ocak'tan sonra Karadeniz üzerinden yeni ve daha soğuk bir hava kütlesinin geleceğini vurguladı:

"Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum."

25 Ocak'tan sonra Balkanlar ve Karadeniz üzerinden kuvvetli bir sistem bekliyorum ama şu anda bu çok net değil. Dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili kar yağışları ocak sonu itibariyle görülebilir."

SON 9 YILIN EN SOĞUK KIŞI OLACAK

Son 9 yılın en soğuk kışını bekliyorum demiştim 2016'dan bu yana. Aslında bu öngörülerimiz şu anda burada net bir şekilde çıktığını gördük. Çünkü 2016 yılından beri doğru düzgün bir kış yaşamıyoruz.

Bozyurt, şubat ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini, mart ayının ilk yarısına kadar çetin kış şartlarının devam edebileceğini ifade etti.

Ayrıca yoğun kar yağışının barajlar ve su kaynakları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bozyurt, özellikle İzmir'deki Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının kritik seviyelerde olduğuna dikkat çekti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber