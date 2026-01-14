İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e yükseldi

İstanbul'da trafik, sabah saatlerinde etkisini artırıyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve canlı harita verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu, yüzde 68-72 seviyelerine ulaşmış durumda.

KÖPRÜLERDE HER İKİ YÖNDE DE TRAFİK YOĞUN

En yoğun noktalar şu şekilde:

TEM Otoyolu Avrupa Yakası giriş-çıkışlarında ve Esenyurt-Büyükçekmece kesiminde yoğun-sıkışık.

E-5 (D100) Bakırköy-Zeytinburnu-Mecidiyeköy arası ile Avcılar-Büyükçekmece bağlantılarında ciddi yavaşlama var.

Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü her iki yönde de yoğun; özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 20-30 dakikalık ekstra süre gerekiyor.

SAHİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Levent-Maslak-Büyükdere aksı, Beşiktaş-Ortaköy sahil yolu ve Ataşehir-Ümraniye bölgelerinde araç kuyruklar oluşuyor.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar-Harem girişi ile Kadıköy-Bostancı sahil yolu sarı-kırmızı tonlarda seyrediyor.

YOLLARDA BUZLANMA YOK

Şu an için önemli yol kapatma, kaza veya çalışma bildirimi yok; hava açık ve kar yağışı olmadığında buzlanma riski düşük.

Ancak köprü geçişlerinde ve ana arterlerde hareket yavaş.



