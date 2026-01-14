Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e yükseldi

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı. Şehrin genelinde, TEM Otoyolu ve E-5 dahil olmak üzere birçok noktada sıkışıklık yaşanıyor.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 09:53, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 09:54
İstanbul'da trafik, sabah saatlerinde etkisini artırıyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve canlı harita verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu, yüzde 68-72 seviyelerine ulaşmış durumda.

KÖPRÜLERDE HER İKİ YÖNDE DE TRAFİK YOĞUN

En yoğun noktalar şu şekilde:

TEM Otoyolu Avrupa Yakası giriş-çıkışlarında ve Esenyurt-Büyükçekmece kesiminde yoğun-sıkışık.

E-5 (D100) Bakırköy-Zeytinburnu-Mecidiyeköy arası ile Avcılar-Büyükçekmece bağlantılarında ciddi yavaşlama var.

Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü her iki yönde de yoğun; özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 20-30 dakikalık ekstra süre gerekiyor.

SAHİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Levent-Maslak-Büyükdere aksı, Beşiktaş-Ortaköy sahil yolu ve Ataşehir-Ümraniye bölgelerinde araç kuyruklar oluşuyor.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar-Harem girişi ile Kadıköy-Bostancı sahil yolu sarı-kırmızı tonlarda seyrediyor.

YOLLARDA BUZLANMA YOK

Şu an için önemli yol kapatma, kaza veya çalışma bildirimi yok; hava açık ve kar yağışı olmadığında buzlanma riski düşük.

Ancak köprü geçişlerinde ve ana arterlerde hareket yavaş.


