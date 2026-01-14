İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e yükseldi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70'e çıktı. Şehrin genelinde, TEM Otoyolu ve E-5 dahil olmak üzere birçok noktada sıkışıklık yaşanıyor.
İstanbul'da trafik, sabah saatlerinde etkisini artırıyor.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve canlı harita verilerine göre şehir genelinde trafik yoğunluğu, yüzde 68-72 seviyelerine ulaşmış durumda.
KÖPRÜLERDE HER İKİ YÖNDE DE TRAFİK YOĞUN
En yoğun noktalar şu şekilde:
TEM Otoyolu Avrupa Yakası giriş-çıkışlarında ve Esenyurt-Büyükçekmece kesiminde yoğun-sıkışık.
E-5 (D100) Bakırköy-Zeytinburnu-Mecidiyeköy arası ile Avcılar-Büyükçekmece bağlantılarında ciddi yavaşlama var.
Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü her iki yönde de yoğun; özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 20-30 dakikalık ekstra süre gerekiyor.
SAHİL YOLUNDA ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Levent-Maslak-Büyükdere aksı, Beşiktaş-Ortaköy sahil yolu ve Ataşehir-Ümraniye bölgelerinde araç kuyruklar oluşuyor.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar-Harem girişi ile Kadıköy-Bostancı sahil yolu sarı-kırmızı tonlarda seyrediyor.
YOLLARDA BUZLANMA YOK
Şu an için önemli yol kapatma, kaza veya çalışma bildirimi yok; hava açık ve kar yağışı olmadığında buzlanma riski düşük.
Ancak köprü geçişlerinde ve ana arterlerde hareket yavaş.