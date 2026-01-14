2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı

2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY), 7 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava ön başvurular 14-21 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Ön başvuru sürecinde sıralamaya giren adaylar (atama yapılacak kadronun en fazla beş katı aday), nihai başvurularını 2-5 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Ön başvuru tarihleri: 14-21 Ocak 2026

14-21 Ocak 2026 Nihai başvuru tarihleri: 2-5 Şubat 2026

2-5 Şubat 2026 Sınav tarihi: 7 Mart 2026

7 Mart 2026 Başvuru kanalları: ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Kılavuz ve Bilgilendirme

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-GUY Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemesi gerekmektedir. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

2026-GUY: Kılavuz ve Başvuru BilgileriAdaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.



