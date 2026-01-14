Avukatlara 10 milyar lira finansman desteği sağlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara yönelik kredi desteği uygulamasının genişletildiğini açıkladı

Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların mesleklerini daha güçlü şartlar altında icra edebilmeleri için kredi desteği uygulamasına devam ettiklerini belirten Tunç, Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliğiyle protokol kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Bakan Tunç, bugüne kadar 6 bin 70 avukata toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldığını belirterek, yoğun başvuru nedeniyle protokol kapsamının genişletildiğini ve avukatlara 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlanacağını açıkladı. Protokol süresinin de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Genişletilen destek kapsamında avukatlara 1 milyon liraya kadar, 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacağı kaydedildi.

Bakan Tunç, paylaşımında, "Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkanlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.