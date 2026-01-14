Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!

Danıştay'ın Suç Duyurusuyla Düğmeye Basıldı

Edinilen bilgilere göre süreç, Danıştay Başkanlığı'nın kendi personeli hakkında yaptığı suç duyurusuyla başladı. Danıştay'da Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak görev yapan H.Ö. isimli şahıs hakkında başlatılan disiplin soruşturması, adli makamlara taşındı.

MASAK Kayıtları ve Dijital Yazışmalar Deşifre Etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; MASAK kayıtları, bilirkişi raporları ve şüphelinin dijital materyalleri mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin;

Kamu görevlileriyle olan ilişkisini kullanarak "hatırı sayıldığından" bahsettiği,

Belli işleri çözme vaadiyle vatandaşlardan menfaat temin ettiği,

Elde ettiği haksız kazancı gizlemek için malvarlığı değerlerini akladığı,

Gelirinin çok üzerinde bir malvarlığına sahip olduğu tespit edildi.

5 Ayrı Suçtan Tutuklama Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara (2.) Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen H.Ö., dosyada yer alan somut deliller ışığında; rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından tutuklandı.

Malvarlığına El Konuldu

Mahkeme ayrıca, şüphelinin suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve olayın diğer bağlantılarının araştırıldığını bildirdi.