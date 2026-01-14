Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
EÜAŞ ve ASELSAN imzalı 'yerli rüzgar türbinleri' üretime başlıyor
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Türkiye'ye uluslararası yatırım yağmuru: İşte en çok yatırım yapan ülkeler!
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Savcı, kadın hakimi vurdu, ikinci ateşi odadaki çaycı engelledi
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Bakan Işıkhan'dan CHP'ye: Meclis'te nöbet tutacağınıza belediyeleriniz borcunu ödesin!
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Savcı baron, ödüllü polis uyuşturucu kuryesi çıkmıştı: Cezaları belli oldu
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Mehmet Şimşek: Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Danıştay Başkanlığı'nda görev yapan bir personelin para karşılığı iş takibi yaptığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. "Nüfuz ticareti" ve "rüşvet" gibi ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkarılan personel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 10:29, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 10:31
Yazdır
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!

Danıştay'ın Suç Duyurusuyla Düğmeye Basıldı

Edinilen bilgilere göre süreç, Danıştay Başkanlığı'nın kendi personeli hakkında yaptığı suç duyurusuyla başladı. Danıştay'da Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) olarak görev yapan H.Ö. isimli şahıs hakkında başlatılan disiplin soruşturması, adli makamlara taşındı.

MASAK Kayıtları ve Dijital Yazışmalar Deşifre Etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; MASAK kayıtları, bilirkişi raporları ve şüphelinin dijital materyalleri mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin;

  • Kamu görevlileriyle olan ilişkisini kullanarak "hatırı sayıldığından" bahsettiği,
  • Belli işleri çözme vaadiyle vatandaşlardan menfaat temin ettiği,
  • Elde ettiği haksız kazancı gizlemek için malvarlığı değerlerini akladığı,
  • Gelirinin çok üzerinde bir malvarlığına sahip olduğu tespit edildi.

5 Ayrı Suçtan Tutuklama Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara (2.) Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen H.Ö., dosyada yer alan somut deliller ışığında; rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından tutuklandı.

Malvarlığına El Konuldu

Mahkeme ayrıca, şüphelinin suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve olayın diğer bağlantılarının araştırıldığını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber