18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek ve 16 farklı kategoride yapılacak. Yarışma, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Yarışmada çizgi izleyen robotlardan insansız hava araçlarına, su altı robotlarından otonom araçlara kadar çeşitli kategoriler bulunuyor.

Kategorilerde Yenilikler

Yapay zeka kullanımını artıracak şekilde kategoriler yeniden yapılandırıldı.

Siber Güvenlik kategorisi ilk kez yarışma kapsamına alındı.

Katılım ve Başvuru Süreci

Yarışmaya başvurular robot.meb.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurular 27 Mart 2026 tarihine kadar sürecek. Kabul edilen robotların listesi, robot.meb.gov.tr adresi ile MEB Robot Mobil Uygulaması duyurular bölümünden ilan edilecek.

Organizasyonun Hedefleri

Öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarını sağlamak

Mesleki ve teknik eğitimin niteliğini güçlendirmek

Okul-üniversite-sektör etkileşimini artırmak

Türkiye'nin eğitim ve teknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünü desteklemek



