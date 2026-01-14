Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Nisan'da düzenlenecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin NSosyal hesabından yapılan duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TR-YÖS/1 başvuruları, 3 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

