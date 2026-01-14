Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında; kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek ile kumar oynanmasına imkan sağlamak suçlarından işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'na "ev hapsi"

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Ünlüler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürüldü. 6 isim, buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Kaynarca ve Müftüoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen Ali Sert ile Rabia Karataş tutuklandı. Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.



