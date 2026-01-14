İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eşbaşkanı ve avukat Ali Aydın'ın, İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah saatlerinde yaptığı yürüyüş sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'ın cansız bedeninin Buca Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir Barosu tarafından takip edilmekte

Konuyla ilgili İHD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çok üzgünüz...

Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.

Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir.

Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."