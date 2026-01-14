Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
İstanbul'da su tüketimi rekor kırdı: Ömerli Barajı'nın 5 katı su harcandı

İstanbul'da geçen yıl 1 milyar 173 milyon 331 bin 21 metreküple, kentin en yüksek hacimli barajı olan Ömerli Barajı'nın yaklaşık 5 katı büyüklüğünde su tüketimiyle yıl bazında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 13:22
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kentte 2025 yılında 7 milyon 6 bin 823 aboneye hizmet verildi.

Geçen yıl Avrupa Yakası'nda 767 milyon 655 bin 586 metreküp, Anadolu Yakası'nda 405 milyon 675 bin 435 metreküp olmak üzere 1 milyar 173 milyon 331 bin 21 metreküp su tüketildi.

Bu rakam, İstanbul'a su sağlayan barajlardan 235 milyon 371 bin metreküp ile en yüksek hacme sahip Ömerli Barajı'nın yaklaşık 5 katı büyüklüğüne denk gelirken, aynı zamanda bütün zamanların yıl bazında da en çok tüketilen su miktarı oldu.

Su kullanım oranında Avrupa Yakası'nın payı yüzde 65,43, Anadolu Yakası'nın ise 34,57 olarak gerçekleşti.

Kullanılan suyun 470 milyon 214 bin 817 metreküpü Melen'den, 97 milyon 300 bin 839 metreküpü Yeşilçay'dan, 456 milyon 88 bin 581 metreküpü ise barajlardan temin edildi. Istrancalar'daki 7 dere ve bazı kuyulardan da geri kalan su miktarı sağlandı.

Kentte 2025'te günlük en yüksek su tüketimi, 3 milyon 750 bin 829 metreküp ile 24 Temmuz'da gerçekleşti.

En az günlük su tüketimi ise 2 milyon 652 bin 128 metreküp ile 31 Mart'ta yaşandı. Geçen yıl günlük ortalama su kullanımı ise 3 milyon 214 bin 606 metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, geçen yıl en düşük yüzde 17,12 ile 7 Aralık'ta, en yüksek ise 15 Nisan'da yüzde 82,36 olarak ölçüldü.

Kentte, 2025 yılında barajlara 619,95 milimetre yağış düştü.

