Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Trenlerde yarıyıl tatili için 24 kişilik kapasite artışı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 13:38, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 13:39
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatili öncesinde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde gerekli planlamaları tamamladıklarını ifade etti.

Ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek amacıyla YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasitenin artırılacağını belirten Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında, 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edeceğini aktardı.

"Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız"

YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına giden bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağı bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İzmir ve Konya mavi trenleri, Doğu, Güney/Vangölü, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilave edilecek. 16 Ocak-1 Şubat döneminde ana hat ve bölgesel trenlerimize 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demir yolu güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri oldu. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."

