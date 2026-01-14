Orman köylüsü ailelere 2,55 milyar lira destek sağlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ORKÖY destekleri kapsamında, 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 13:50, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 13:50
Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda üreten orman köylüsünün desteklendiğine işaret edilerek, "ORKÖY kapsamında 2025'te 10 bin 830 orman köylüsü aileye 2,55 milyar lira destek sağladık. Orman köylümüzün emeğini güçlendiriyor, yerinde kalkınmayı ve sürdürülebilir üretimi kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.