Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Ekonomi

2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en çok borçlu olan belediyelerde ilk sırayı 18 milyar liralık borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi alırken, ikinci ve üçüncü sırada Adana ve Ankara yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 14:38, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 14:39
2025 yılı geride kalırken geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisi de belediyelerin SGK'ye olan prim borçları oldu. Bu kapsamda iktidar ve muhalefet partileri arasında çok sayıda münakaşa yaşandı. İktidar partisi muhalefete borçların ödenmemesi nedeniyle yüklenirken, muhalefet ise borçların ödenmesi konusunda iktidarı yardımcı olmamakla suçladı. Belediyelerin SGK'ye toplam prim borçları ise, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla toplam 234,2 milyar lira olarak açıklandı. Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

SGK'ye en çok borcu olan ilk üç belediye İzmir, Adana ve Ankara büyükşehir belediyeleri oldu

Belediyelerin 2025 Ekim ayı itibarıyla borçlarına bakıldığında ise en borçlu belediyeler arasında 18 milyar 103 milyon 43 bin 854 lira ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk sırada yer aldı. İzmir'i 7 milyar 836 milyon 600 bin 929 lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 7 milyar 698 milyon 156 bin 483 lirayla Ankara Büyükşehir Belediyesi takip ederek, en borçlu ilk üç belediye arasında yer aldı.

SGK'ye en çok borcu olan diğer belediyelerin sıralaması ise şu şekilde:

  • "İstanbul Şişli Belediyesi 6 milyar 14 milyon 509 bin 306 lira,
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 254 milyon 514 bin 519 lira,
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 900 milyon 215 bin 328 lira,
  • İstanbul Beşiktaş Belediyesi 3 milyar 586 milyon 829 bin 596 lira,
  • İstanbul Ataşehir Belediyesi 3 milyar 568 milyon 291 bin 212 lira,
  • İstanbul Sarıyer Belediyesi 3 milyar 257 milyon 899 bin 347 lira"

