Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2500 liraya çıkıyor
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
TBMM'den yoğun mesai: Gerekirse Cuma Günü de çalışılacak!
Meteoroloji açıkladı: Dondurucu soğuklar ne zaman bitecek?
ASELSAN'dan tarihi rekor: 30 Milyar dolar değeri aşan ilk Türk şirketi!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na adli kontrol kararı
Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini yükseltti
Borsa'da rekor serisi devam ediyor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
'KYK yurdunda PKK/SDG'ye destek' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Bakan Memişoğlu: 13 bin hekimle GETAT hizmeti yaygınlaşıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor

ILO'nun 2026 raporuna göre, dünyada 2,1 milyar kişi sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı işlerde çalışırken, işsizlik oranı yüzde 4,9 seviyesinde kalacak. Küresel işsizlik sabit kalsa da ILO, yüz milyonlarca çalışanın iş kalitesindeki bozulma, yoksulluk ve kayıt dışılıkla karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 14:58, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 14:59
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2026 yılı İstihdam ve Sosyal Eğilimler Raporu sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre, küresel işsizlik 2026'da yüzde 4,9 seviyesinde kalırken, bu oran dünyada yaklaşık 186 milyon kişi oluyor.

İşsizlik oranında çok bir değişim olması beklenmese de dünya genelinde milyonlarca çalışanın nitelikli işlere erişimi zorlaşıyor.

Kayıt dışı artıyor

Yaklaşık 300 milyon çalışanın günde 3 doların altında bir ücrete çalıştığı ve aşırı yoksulluk içinde yaşamaya devam ettiği belirtilirken, kayıt dışı istihdam da artıyor.

Dünyada 2026'da 2,1 milyar kişinin sosyal korumaya, çalışma haklarına ve iş güvencesine erişim engeli bulunan kayıt dışı işlerde çalışacağı tahmin ediliyor.

Düşük gelirli ülkelerde kayıt dışı çalışmanın iyileştirilmesinde sınırlı bir ilerleme kaydedilirken, kötü çalışma koşullarına sahip işçiler daha da geride kalıyor.

ILO'ya göre, ekonomilerin daha yüksek katma değerli sanayi ve hizmetlere dönüşümündeki yavaşlama, iş kalitesi ve verimlilik artışında sürdürülebilir ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biri konumunda bulunuyor.

Yüz milyonlarca çalışan sıkışmış durumda

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Dirençli büyüme ve istikrarlı işsizlik rakamları bizi daha derin bir gerçekten uzaklaştırmamalı. Yüz milyonlarca çalışan hala yoksulluk, kayıt dışılık ve dışlanmışlık içinde sıkışmış durumda" ifadelerini kullandı.

Houngbo, özellikle tedarik zincirleri ve dijital ticaret genişlerken geride kalma riski taşıyan daha yoksul ekonomilerde, insana yakışır iş ve sosyal adaletin ilerletilmesi için eşgüdümlü eylem ve daha güçlü kurumlara duyulan ihtiyacın altını çizdi.


