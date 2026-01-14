Ali Babacan: Emeklilik Türkiye'de 'Kara Kış' Oldu

DEVA Partisi Babacan, emeklilerin enflasyon karşısında kaybettikleri haklarını talep ettiklerini belirtirken, emekliliğin Türkiye'de kara kışa dönüştüğünü vurguladı.

Emeklilik Türkiye'de "Kara Kış" Oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de düzenlenen Yeni Yol grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de en büyük mağduriyeti emeklilerin yaşadığını vurgulayan Babacan, gelişmiş ülkelerle Türkiye arasındaki uçurumu şu sözlerle özetledi:

"Başka ülkelerde emeklilik ikinci baharken Türkiye'de emeklilik kara kış, Türkiye'de emeklilik geçim sıkıntısı. Başka ülkelerde emeklilik dinlenmenin, yeni ülkeler keşfetmenin vaktiyken Türkiye'de kira ödemek için yeni yollar keşfetmenin vakti."

"1062 Liralık Artışı Müjde Diye Sunuyorlar"

Hükümetin en düşük emekli maaşını 20 bin liraya tamamlama hazırlığında olduğunu hatırlatan Babacan, bu rakamın yetersizliğine dikkat çekti. Yapılan düzenlemenin bir "müjde" gibi sunulmasını eleştiren Babacan, konuşmasına şöyle devam etti:

Yetersiz Zam Oranı: "En düşük emekli maaşını 1062 lira artırarak 20 bin lira yapmanın hazırlığını yapıyorlar."

Sert Eleştiri: "Hiç utanmadan, sıkılmadan yapacakları bu zammı 'müjde' olarak sunuyorlar."

"Emekli Lütuf Değil, Gasbedilen Hakkını İstiyor"

Babacan, emeklilerin talebinin bir sosyal yardım değil, kazanılmış hakların iadesi olduğunu savundu. İktidara seslenen DEVA lideri, "Emekli sizden sadaka, lütuf istemiyor, emekli hakkını istiyor. Emekli enflasyon yoluyla gasbettiğiniz hakkını geri istiyor" ifadelerini kullanarak enflasyonun emekli maaşlarını erittiğini vurguladı.