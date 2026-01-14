Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Şart!
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Ek zam ve refah payı kalıcı hale getirilmeli

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 15:21, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 15:39
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli maaşlarının alım gücünün hızla eridiğini belirterek ek zam yapılmasını ve maaşlara kalıcı refah payı eklenmesini istedi.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün biraz daha eridiğini, geçim şartlarının sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin maaş artışlarının gerçek hayat şartları karşısında yetersiz kaldığının bir kez daha net biçimde ortaya çıktığını dile getiren Kahveci, enflasyonun yükseldiğini, maaşların eridiğini savundu.

Kahveci, memur maaşlarının yoksulluk sınırının, emekli maaşlarının ise açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, en düşük devlet memuru maaşının mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Önder Kahveci, memurların emekli olmak istemediğini, bu tablonun ancak memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılarak, maaşlara ilave refah payı eklenerek düzeltilebileceğini belirtti.

"Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin"

Kamuda güvenceye ve kadroya dayalı tek tip bir istihdam modeli oluşturulması gerektiğini ifade eden Kahveci, "Biz diyoruz ki nimette de külfette de adalet olsun. Statü farkından kaynaklanan adaletsizlikler sona ersin. Maaş artışları piyasa gerçekleriyle örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun ve emeklinin yüzü gülsün" diye konuştu.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerini şu sözlerle sıraladı:

"Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancıyla orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz."

Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesine ilişkin verilen sözün yerine getirilmesini isteyen Kahveci, maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kahveci, ücrette hakkaniyetin sağlanacağı, eşit işe eşit ücretin hakim olacağı, emekli ve çalışanların yeterli düzeyde bir ücrete kavuşacağı, statü farkından doğan adaletsizliklerin giderileceği yeni bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.


