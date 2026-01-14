Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme taşıdı. 2025 yılı enflasyon verilerinin ardından maaşların yetersiz kaldığını vurgulayan Kahveci, hükümete somut çözüm önerileri sundu.

"Alım Gücü Hızla Eriyor, Geçim Şartları Sürdürülemez"

Genel Başkan Önder Kahveci, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında etkisiz kaldığını belirtti. Kahveci, "Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Mevcut maaşlarla geçinmek artık sürdürülemez hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

En Düşük Memur Maaşı İçin "Yoksulluk Sınırı" Kriteri

Memur maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığına dikkat çeken Kahveci, şu taleplerde bulundu:

En düşük devlet memuru maaşı acilen yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

Emekli maaşları açlık sınırının üzerine yükseltilmelidir.

Maaşlara eklenecek refah payı geçici değil, kalıcı hale getirilmelidir.

Memurlar İçin Vergi Düzenlemesi: "Yüzde 15'te Sabitlensin"

Haberin devamında ekonomik adalete vurgu yapan Kahveci, memurların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Kahveci, "Nimette de külfette de adalet istiyoruz. Memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir" diyerek gelir adaleti çağrısında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen'in 5 Temel Talebi

Kahveci, kamu çalışanlarının beklentilerini şu 5 maddede özetledi: