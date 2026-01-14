Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'daki gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığına dair haberlere ilişkin resmi açıklama yayımladı. Olayın geçtiğimiz yılın Eylül ve Ekim aylarında Bakanlık kuruluşlarına kabul edilen çocukların beyanlarıyla ortaya çıkarıldığını belirten Bakanlık; çocukların ivedilikle devlet korumasına alındığını, işletme sahiplerinin ise düzenlenen operasyonlarla tutuklandığını bildirdi.

14 Ocak 2026 16:17
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'daki gece kulüplerinde kız çocuklarının çalıştırıldığı iddiasına ilişkin, söz konusu olayın geçen yıl ortaya çıktığını, başlatılan soruşturma neticesinde de şüphelilerin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Ankara'nın gece kulüplerinde kız çocukları çalıştırılıyor" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

"Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, 2025 eylül ve ekim aylarında kuruluşlara ilk kabulleri yapılan çocukların beyanlarının ihbar kabul edilip, adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, böylece adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılmasının sağlandığı, haberlere konu olan çocukların ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alındığı belirtildi.

- "Hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecektir"

"Bakanlığımızca Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde, ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiştir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Devam eden soruşturmada çocuklarımızın üstün yararının korunması göz önünde bulundurularak ilgili dosya hakkında gizlilik kararı verilmiştir. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz."

