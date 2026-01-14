Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yediği elma güvenlik görevlisi Nazmiye'nin sonu oldu

Zonguldak'ta evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Nazmiye Esen son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz kadının annesinin de 2020 yılında patates püresi yerken boğazına takılması sonucu öldüğü, oğlunu ise 2016 yılındaki trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Esen'in, eşi Özkan Esen ile annesini kaybettiği yıl olan 2020'de dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, mesai bitimi evine geldi. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Esen, bir süre sonra mutfakta elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu nefessiz kaldı. Durumu fark eden kızı Sude'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Annesi de patates püresinin boğazına kaçması sonucu ölmüş

Nazmiye Esen'in ölümü kahreden bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Esen'in annesi Hatice Yarbaşı'nın 2020 yılında pandemi döneminde evinde patates püresi yediği sırada yiyeceğin boğazına takılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Nazmiye Esen'in 2016 yılında Konya'da geçirdikleri trafik kazasında ilk evliliğinden olan oğlu Yahya Muslu'yu kaybettiği, aynı araçta bulunan kendisi ve kızı Sude Muslu'nun ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Pandemi döneminde evlenmişlerdi

Hayatını kaybeden Nazmiye Esen ile ilgili yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Esen'in, eşi Özkan Esen ile 4 Ekim 2020 tarihinde pandemi döneminde dünya evine girdiği öğrenildi. Çiftin nikahını ise dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kıymıştı.

"Kızı ağzından köpükler gelirken buldu"

Nazmiye Esen'in amcasının oğlu olan Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı şunları söyledi:

"Saat 16.30 civarı işten geliyor. Biraz yorgun olduğunu beyan ediyor ve 2-3 saat uyuyor. Sonra enişte geliyor. Yemek falan yedikten sonra uyuyorlar. Nazmiye ise elmayı çok sever. Mutfakta sandalyede otururken elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Kalktığında zaten ağzından köpükler gelmiş. Aktığında yere düşüyor. Yaşadığımız bildiğimiz bu."

Nazmiye Esen'in annesinin ölümüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Yarbaşı, "O zaman ben nöbetteydim. Kozlu ilçesindeki evlerinde olmuştu. Olayın çok akışını hatırlamıyorum ama patates püresinden hayatını kaybetti. 2020 yılıydı. Nazmiye'nin oğlu Yahya da 2016 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti" diye konuştu.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ise büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Anlatacak çok şey yok. Üzgünüz. Personelimizi kaybettik. Yediği elmanın boğazında kalması, soluğunun kesilmesiyle birlikte ne yazık ki rahmetli oldu. Üzgünüz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Eşini Vali teselli etti

Nazmiye Esen için Kozlu Merkez Mahallesi Çavdar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Yahya Yarbaşı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Yaklaşık 6 yıl önce evlendiği eşini aniden kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özkan Esen'i de Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu teselli etti.

Nazmiye Esen'in sevdiklerinin yanı sıra protokol üyelerinin de katıldığı cenaze namazını İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Esen'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

