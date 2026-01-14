Tencere kaynadı, hünerler konuştu: Liseli şefler yarıştı

Türk mutfağının köklü mirasını genç nesillere aktarmak ve yöresel tatları gün yüzüne çıkarmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Orta Karadeniz etabı Samsun'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 7 bölgede düzenlenen organizasyonun Samsun ayağı, Atakum ilçesindeki Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Yarışmaya Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Tokat ve Çorum'dan katılan meslek lisesi öğrencileri, ev sahibi okulun uygulama mutfağında yörelerine özgü yemekleri hazırladı. Zamanla yarışan öğrenciler jüri değerlendirmesi sırasında büyük heyecan yaşarken, mutfakta renkli görüntüler oluştu. Hazırlanan yemekler, lezzet, sunum ve özgünlük kriterleri doğrultusunda alanında uzman jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yarışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Türkiye Direktörü Barış Ondaş, organizasyonun Türkiye finaline uzanan geniş bir süreci kapsadığını söyledi. Ondaş, "Yarışmamız 7 bölgede, her bölgede 2 ya da 3 ilde gerçekleştiriliyor. Bu etaplarda birinci olan okullarımızı Türkiye finalinde yeniden yarıştıracağız. Samsun etabında 30 okulumuz mücadele ediyor. Amacımız, yöresel yemeklerimizi inovatif sunumlarla dünyaya tanıtmak" dedi.

Öğrencilerin anlık performanslarının esas alındığını vurgulayan Ondaş, "Karadeniz Bölgesi'ne özgü ot yemekleri, et yemekleri, keşkekler, pazı ve karalahana sarmaları ile balık çeşitleri geldi. Öğrencilerimiz yöresel lezzetleri oldukça özgün ve başarılı sunumlarla ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Birinci Samsun'dan

Yarışma Karadeniz Bölgesi'nde 3 ilde düzenlendi. Samsun'da düzenlenen 30 okulun katıldığı yarışmada altın kupayı elde eden Havza Şehit Recep Şahin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye finalinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil etme hakkı kazandı. Gümüş kupayı Samsun Atakum'dan Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bronz kupayı ise Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.