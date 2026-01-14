KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirtti

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 18:58, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 19:03
Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını artıracağını belirtti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arktik'te güvenlik endişelerinin büyüdüğüne işaret edilerek, "Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı, Grönland'da NATO müttefikleriyle yakın işbirliği içerisinde tatbikat faaliyetlerini artırma kararı aldı. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren Grönland ve çevresinde askeri varlığımız da artmış olacak." denildi.

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat faaliyetleri kapsamında birliklerini Grönland'a konuşlandıracağı aktarılan açıklamada, bunun ileriki dönemde NATO müttefikleri de dahil Ada'daki uçak, gemi ve asker sayısında artışa neden olacağı kaydedildi.

- Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

