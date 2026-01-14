Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu

Tekstil sektöründe 25 yıldan fazladır faaliyet gösteren Famateks Tekstil, içinde bulunduğu ekonomik darboğaza daha fazla dayanamadı. ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Japonya, Yunanistan, Finlandiya, Belçika, Hollanda, İrlanda, Slovakya, Hırvatistan, Romanya, Polonya olmak üzere dünyanın birçok bölgesine 1. sınıf kalitedeki ev, otel, plaj ve promosyon tekstil ürünleri ihraç eden şirket, konkordato başvurusu yaptı.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını koruyup faaliyetlerini sürdürebilmesi adına 05 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Ayrıca şirketi denetlemesi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Famateks, 3 aylık geçici mühlet süresi boyunca üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürecek. Konkordato süresince mahkemenin izni olmadan rehin, kefalet veya taşınmaz devri gibi işlemler yapılamayacak. Alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.