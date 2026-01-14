Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Günümüzün Problemi: Diş Sıkma (Bruksizm)

Günümüzün Problemi: Diş Sıkma (Bruksizm)

Günümüz dünyasında yaşam temposunun hızlanması, stres faktörlerinin artması ve bireylerin psikolojik yüklerinin çoğalması, birçok sağlık problemini beraberinde getirmiştir. Bu problemlerden biri de toplumda giderek daha sık görülen diş sıkma, yani tıbbi adıyla bruksizmdir. Çoğu zaman fark edilmeden gelişen bu alışkanlık, hem ağız ve diş sağlığını hem de genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Diş sıkma; kişinin uyanıkken ya da uyku sırasında dişlerini bilinçsizce sıkması veya gıcırdatması olarak tanımlanır. Özellikle gece uykusunda meydana gelen diş sıkma durumu, bireyin kendisi tarafından fark edilmez ve genellikle eş, aile bireyleri ya da diş hekimi tarafından tesadüfen fark edilir. Günümüzde çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubunda görülmesi, bu sorunun ne kadar yaygın ve önemli olduğunu göstermektedir.

Diş Sıkmanın Nedenleri

Diş sıkmanın ortaya çıkmasında birçok faktör rol oynamaktadır. En önemli nedenlerin başında stres ve kaygı bozuklukları gelir. Modern yaşamın getirdiği iş stresi, ekonomik kaygılar, sosyal baskılar ve yoğun tempo, bireylerin bilinçaltında gerginlik birikmesine neden olur. Bu gerginlik çoğu zaman gece uyku sırasında diş sıkma şeklinde dışa vurulur.

Psikolojik faktörlerin yanı sıra çene kapanış bozuklukları, diş eksiklikleri, yanlış yapılmış dolgular veya protezler de diş sıkmayı tetikleyebilir. Ayrıca bazı nörolojik hastalıklar, uyku bozuklukları, alkol ve kafein tüketimi, sigara kullanımı ve bazı ilaçlar da bruksizmin oluşumunda etkili olabilmektedir.

Yeni yapılan araştırmalarda solunum yolunun dar olması özellikle yatar pozisyondayken soluk yolunda meydana gelen darlıklarında diş sıkma problemlerinde ciddi yer kapladığı anlaşılmıştır. Çenenin pozisyonlarındaki problemlerin soluk yolunun daralmasında önemli bir yer tuttuğu ve bu problemlerde botox ve diş plakları yerine çene pozisyonlandırma tedavileriyle soluk yolunun genişletilebileceği ve diş sıkma problemlerinin kendiliğinden ortadan kalkabileceği düşünülmektedir.

Belirtiler ve Oluşabilecek Sorunlar

Diş sıkma problemi uzun süre devam ettiğinde, ağız ve çene bölgesinde ciddi sorunlara yol açabilir. En sık görülen belirtiler arasında sabahları çene ve yüz kaslarında ağrı, baş ağrısı, dişlerde hassasiyet ve aşınma yer alır. İleri vakalarda dişlerde çatlaklar, kırıklar ve hatta diş kayıpları meydana gelebilir.

Bununla birlikte çene eklemi (temporomandibular eklem) üzerinde oluşan aşırı yük, eklem ağrıları, ağız açmada kısıtlılık ve eklem sesleri gibi şikayetlere neden olabilir. Diş sıkmanın sadece dişleri değil; çene kaslarını, eklemleri ve hatta boyun ve omuz bölgesini etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu durum bireyin günlük yaşamını, uyku kalitesini ve genel ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Diş sıkma tanısı genellikle diş hekimi muayenesi sırasında konur. Dişlerdeki aşınmalar, çatlaklar ve çene kaslarındaki hassasiyet, bruksizmin önemli göstergeleridir. Bazı durumlarda hastanın şikayetleri ve uyku alışkanlıkları da tanı sürecinde dikkate alınır.
Tedavide en yaygın yöntemlerden biri gece plağı (splint) kullanımıdır. Gece plağı, dişlerin birbirine temasını engelleyerek aşınmaları önler ve çene kaslarının rahatlamasına yardımcı olur. Ancak tek başına plak kullanımı her zaman yeterli olmayabilir. Altta yatan stres faktörlerinin azaltılması, psikolojik destek, stres yönetimi, gevşeme egzersizleri ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin önemli bir parçasıdır.

Bazı vakalarda fizyoterapi uygulamaları, kas gevşetici egzersizler ve ileri durumlarda botulinum toksini (botoks) uygulamaları da tercih edilebilmektedir. Tedavinin başarısı, hastanın diş sıkma alışkanlığının farkında olması ve önerilen yöntemlere düzenli olarak uymasıyla yakından ilişkilidir.

Sonuç

Diş sıkma, günümüzün artan stres ve yaşam koşullarıyla birlikte daha sık karşılaşılan önemli bir sağlık problemidir. Çoğu zaman fark edilmeden ilerlemesi, erken tanı ve tedavinin önemini artırmaktadır. Diş sıkmanın sadece dişleri değil, çene eklemini ve genel yaşam kalitesini etkileyen çok yönlü bir sorun olduğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle bireylerin diş sıkma belirtileri konusunda bilinçlenmesi, düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemesi ve gerekli durumlarda profesyonel destek alması büyük önem taşımaktadır. Erken müdahale ile diş sıkmanın yol açabileceği ciddi sorunların önüne geçmek mümkündür.

